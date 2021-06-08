Пройшов через підпілля та табори: у Київській області помер 93-річний член ОУН

Орест Васкул був членом Головного Проводу ОУН(б), головою Теренового Проводу ОУН(б) в Україні.

У Київській області на 93 році життя помер член Організації українських націоналістів Орест Васкул.

Про це у Facebook повідомив екснардеп Юрій Сиротюк.

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"Ідуть останні учасники і свідки великої епохи ОУН-УПА. Нині до Небесного воїнства доєднався Орест Васкул. Лише нещодавно відзначали його 93-річчя. Бог дав народися йому, коли вже була заснована ОУН. Лупити окупантів ще у 1944. Потрапити в полон і втекти з нього. Пройти підпілля. Табори. Не зламатися", - повідомив екснардеп.

Орест Васкул народився 28 травня 1928, с. Серафинці (нині Городенківського району, Івано-Франківської області, тоді Городенківський повіт) у сім'ї вчителів. Його батько був четарем Українських Січових Стрільців, сотником Української Галицької армії та членом проводу ОУН. Орест Васкул в 1942 році вступив в ОУН, воював у дивізії "Галичина".Під час битви під Бродами у Львівській області Орест Васкул потрапив до радянського полону.

За Радянського союзу він сидів у таборах, а коли повернувся в Україну, його відмовились тут зареєструвати, через що чоловік певний час мешкав у Воркуті. Від 1968 року Орест Васкул проживав у селі Ясногородка Київської області. В 1984 році члена ОУН знову судили за антирадянську пропаганду, в 1987 році він вийшов із в'язниці.

В незалежній Україні Орест Васкул був членом Головного Проводу ОУН(б), головою Теренового Проводу ОУН(б) в Україні, головою Київського крайового братства ОУН-УПА та членом головної Булави Всеукраїнського братства ОУН-УПА.

У липні 2017 року про життєвий шлях Ореста Васкула знято документальний фільм "Орест" - першу серію проекту "Жива УПА".

Нагадаємо, на Прикарпатті померла зв’язкова ОУН-УПА.

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