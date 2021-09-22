Проїжджав на велосипеді та вихопив сумку: у Києві 17-річний хлопець пограбував жінку (фото)

Проїжджав на велосипеді та вихопив сумку: у Києві 17-річний хлопець пограбував жінку (фото)

Тепер хлопцю загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У Києві 17-річний хлопець пограбував жінку. Він проїжджав повз киянки на велосипеді та вихопив у неї сумку.

Тепер хлопцю загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомила пресофіцерка Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.

До поліції Києва на спецлінію 102 звернулася місцева мешканка, яка розповіла про те, що на проспекті Перемоги її пограбував невідомий. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та екіпаж патрульних поліцейських.

Прибувши на місце, правоохоронці опитали заявницю та свідків події, а також опрацювали відео з камер спостереження системи "Безпечне місто".

Поліція Києва / Facebook

"У ході слідчих дій ми з’ясували, що зловмисник пересувався велосипедом. Проїжджаючи повз перехожу, він схопив її сумку та втік. Ретельно обстеживши територію району, ми знайшли її речі, а згодом встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 2003 року народження", - повідомила начальниця сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції Оксана Пономаренко.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж.

Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури слідчі готують хлопцю повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині молодик пограбував і жорстоко вбив листоношу.

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