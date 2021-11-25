Проєкт "Ґодзілла", гуманоїди та 5G з колайдером: антивакцинаторка в Києві шокувала абсурдними фейками (відео)

Проєкт "Ґодзілла", гуманоїди та 5G з колайдером: антивакцинаторка в Києві шокувала абсурдними фейками (відео)

Жінка висунула три версії.

У Києві учасниця маршу противників вакцинації розповіла низку абсурдних фейків про вакцину від коронавірусу. За її словами, після вакцинації люди належать компанії-виробнику препарату, наприклад Pfizer, втрачають права і є генетично модифікованими людьми.

Про це жінка заявила журналісту "Апостроф TV".

"За документами тих, хто приймає вакцину вони називають "трансгуманами", "транслюдьми" чи "гуманоїдами", - розповіла антивакцинаторка.

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Жінка висунула ще дві версії. Згідно з першою, глобалісти протягом 7 років у колайдері розробляли найбільшу частку вакцини під назвою "Ґадзілла".

"Ґад" - це гади, "ілл" - англійською хвороба. І ось ця "Ґадзілла" призначена для того, щоб при натисканні спеціальними променями або ж від 5G можна було людину знищити. Тобто ходить-ходить людина, потім вона їм не сподобалася, і вони її прибрали", - пояснила учасниця протесту.

Вона додала, що у російській Казані вже почалися експерименти над людьми. Туди 13-15 листопада заїхало близько 50 радіолокаційних машин, які оцифрували 50 тисяч вакцинованих.

"Одним підвищили температуру, іншим - тиск. І дивитимуться, як вони побіжать до лікарні", - розповіла противниця вакцинації.

Нагадаємо, вранці у середу, 24 листопада, противники вакцинації від коронавірусу влаштували пікет у центрі Києва. На нього вийшли близько 500-700 осіб. Учасники зібралися під стінами Верховної ради, СБУ та біля станцій метрополітену. Протестувальники тримали у руках однакові плакати - "Скажи ні обов'язковій вакцинації!" і рухаkbся центральними вулицями столиці.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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