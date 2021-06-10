Провів операцію так, що довелося видаляти матку: у Києві судитимуть акушера-гінеколога

Під час проведення операції "Кесарів розтин" лікар припустився дефекту, що призвело до післяопераційних ускладнень.

У Києві повідомлено судитимуть акушера-гінеколога приватної клініки. Лікар так провів жінці операцію, що довелося видаляти матку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням лікаря-акушер-гінеколога приватної клініки у неналежному виконані професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта", - йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

Так, у серпні 2019 року, до приватної клініки було госпіталізовано жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення операції лікарем-акушер-гінекологом порушено техніку операції "Кесарів розтин" та допущено дефект, що призвів до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки.

Дії лікаря-акушер-гінеколога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, тобто неналежне виконання своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності.

Наразі обвинувальний акт стосовно обвинуваченої скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками Слідчого управління ГУНП у м. Києві.

Нагадаємо, в Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання