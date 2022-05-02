Протягом тижня кількість переселенців у Києві зросла на понад 10 тисяч

Протягом тижня кількість переселенців у Києві зросла на понад 10 тисяч

У Києві зареєстровано майже 37 тисяч вимушених переселенців.

За тиждень кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві збільшилася на понад 10 тисяч, та становить – 36 852 тисяч осіб.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Найбільше зареєстровано в Дарницькому районі – 6102 людини, Дніпровському – 5833 людини та Оболонському – 4300. У Києві найбільше переміщених осіб із Київської, Донецької та Чернігівської областей. Тобто з тих регіонів, де донедавна тривали або зараз тривають бойові дії", – зазначила вона.

Вона також нагадала, що виплата державної допомоги за березень та квітень 2022 року буде здійснена усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

Щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.

Нагадаємо, уряд спростив реєстрацію безробітних, на облік можна стати через "Дію".

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