Протягом декількох років ґвалтував неповнолітню доньку: на Київщині судитимуть чоловіка

На Київщині судитимуть чоловіка, який протягом декількох років ґвалтував неповнолітню доньку.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який упродовж декількох років ґвалтував неповнолітню дівчинку. Його судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу.

Як розповіли у поліції Київщини, 18 липня до Бориспільського управління поліції звернулася матір, яка повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.

Слідчі встановили, що чоловік систематично здійснював сексуальне насильство. Його затримали та повідомили про підозру. У Київській обласній прокуратурі повідомили, що 10 вересня йому вручили обвинувальний акт за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 14 років, і зґвалтування.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 6 ст. 152 (зґвалтування) і ч. 4, 6 ст. 153 (сексуальне насильство). Санкції обидвох статей передбачають 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував та намагався вбити 17-річну дівчину.

Підозрюваним у зґвалтуванні 12-річного хлопчика обиратимуть запобіжний захід

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