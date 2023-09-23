Протитанкова ракета та гранати: на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї – фото

У Київській області у посадовця військкомату виявили арсенал зброї.

У Київській області посадовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) незаконно зберігав цілий арсенал зброї.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Правоохоронці провели 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. У військового вилучили автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Незаконний арсенал зброї у посадовця ТЦК та СП на Київщині

Незаконний арсенал зброї у посадовця ТЦК та СП на Київщині

Незаконний арсенал зброї у посадовця ТЦК та СП на Київщині

Незаконний арсенал зброї у посадовця ТЦК та СП на Київщині

Незаконний арсенал зброї у посадовця ТЦК та СП на Київщині

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Фастові двоє жінок забрали вази з квітами з могил військових (відео).

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