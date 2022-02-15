Протидія катуванням та приниженням з боку силовиків: у Київській обласній прокуратурі діє гаряча лінія

Протидія катуванням та приниженням з боку силовиків: у Київській обласній прокуратурі діє гаряча лінія

За повідомленнями буде організовано перевірки та вживатимуться заходи до поновлення прав і притягнення винних до відповідальності.

У Київській обласній прокуратурі діє гаряча лінія для захисту прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

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"Усі суб'єкти, інтереси чи права яких порушено працівниками правоохоронних органів через застосування катувань, незаконного застосування сили чи іншого неналежного поводження, перевищення влади або службових повноважень під час проведення слідчих та процесуальних дій, під час затримання й ув'язнення, можуть звернутися в обласну прокуратуру і повідомити про такі факти у робочі дні від 8 до 17 години за телефоном (044) 200-19-56 та на електронну пошту zpv@kobl.gp.gov.ua", - йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

За повідомленнями буде організовано перевірки та, за наявності підстав, вживатимуться заходи до поновлення порушених прав і притягнення винних до передбаченої законодавством відповідальності.

Нагадаємо, у Харківській області за катування людини судитимуть трьох правоохоронців. Вони "вибивали" зізнання у вбивстві, використовуючи знущання зі збоченнями: правоохоронці здавлювали і відтягували геніталії чоловіку.

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