Проти киянки, яка "зірвалася" на власного песика під час прогулянки, відкрили кримінальну справу

У Києві місцеві 20 липня зафіксували на відео, як киянка жорстоко поводилася з власним песиком, якого вивела на прогулянку.

Поліція столиці відкрила кримінальну справу проти киянки, яка кричала і жорстоко хапала власного песика під час прогулянки.

Про це ТСН.ua повідомили правоохоронці.

Поліціянти повідомили, що після оприлюдненого відео у соцмережах з дівчиною та песиком, власницю пухнастого перевірили. Внаслідок цього розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами).

Тепер дівчині загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Сама ж киянка у своїх соцмережах стверджує, що добре ставиться до свого пухнастого улюбленця, і це можуть підтвердити її близькі. Дівчина пояснює, що скандал зчинили нібито її сусіди, які "постійно обговорюють її у чаті ЖК". Мовляв, вони щоденно викликають на неї поліцію з різних обставин, і ця ситуація не стала виключенням.

Нагадаємо, 20 липня у Мережі з'явилося відео, на якому мешканка Києва прогулювалася з крихітним білим песиком вулицею столиці. Однак дівчина, ймовірно, була в поганому настрої і почала кричати до тварини.

Пухнастий не на жарт перелякався і почав тікати від власної хазяйки. На що киянка розлютилася ще більше, вхопила тварину і накинулася на пухнастого з ненормативною лексикою. Тварина пищала від болю.

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