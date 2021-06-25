Протаранив таксі з пасажирами на службовому авто: у Києві дільничному офіцеру повідомлено про підозру

Внаслідок зіткнення пасажири та водій таксі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У Києві повідомлено про підозру дільничному офіцеру поліції одного з районних управлінь столичної поліції за фактом вчинення ДТП, у якій постраждало троє людей (ч. 1 ст. 286 КК України).

Дорожня пригода сталася у листопаді 2019 року на перехресті вулиць Щусєва та Берлінського у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Відповідно до матеріалів кримінального провадження, правоохоронець, керуючи службовим автомобілем із увімкненими проблисковими маячками, проігнорувавши червоне світло світлофора, здійснив виїзд на перехрестя, де протаранив автомобіль таксі, в якому перебували працівник посольства іноземної держави разом із донькою", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення пасажири та водій таксі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За результатами слідчих дій та проведених експертиз 25-річному дільничному офіцеру повідомлено про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.

Нагадаємо, у Бучі сталася ДТП за участю двох авто. Серед травмованих є двоє дітей.

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