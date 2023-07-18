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Просвердлили дірки та залили якусь рідину: у Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Просвердлили дірки та залили якусь рідину: у Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев (фото)

Свідків масового знищення дерев просять відгукнутися / Фото: КМДА

Багато дерев вже почали засихати.

Невідомі пошкодили понад 100 дерев вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі Києва. Зробивши отвори свердлом, зловмисники залили невстановлену рідину в дерева, багато з яких вже почали засихати.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

"Це абсолютно шокувальний випадок масового знищення дерев у Києві, мотиви якого ще треба з’ясувати. Ми просимо киян, які могли стати свідками цього злочину, обов’язково відгукнутися і допомогти встановити особи зловмисників", – закликав Возний.

За його словами, факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час інспекції території сьогодні, 18 липня. Одразу після цього на місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію.

Пошкоджені дерева вже почали засихати / ©
Пошкоджені дерева вже почали засихати

Свідків пошкодження дерев вздовж проспекту Романа Шухевича просять звертатися до КП УЗН Дніпровського району за телефоном 044-594-82-00 або в Державну екологічну інспекцію Столичного округу за номером 044-209-12-56.

Мотиви масового знищення дерев наразі невідомі / ©
Мотиви масового знищення дерев наразі невідомі

Нагадаємо, благодійна організація ПітБульХелп готується до запуску на Київщині постійного притулку для покинутих амстафів, пітбулів та бультер'єрів. Ділянку вже знайдено, але не вистачає коштів. Тож ПітБульХелп оголошує збір.

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Дата публікації
Перегляди
685
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