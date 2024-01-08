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Прорив водогону в Києві та виліт ворожих літаків: головні новини ночі 8 січня 2024 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3717
Час на прочитання
1 хв
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Прорив водогону в Києві та виліт ворожих літаків: головні новини ночі 8 січня 2024 року

Російські бомбардувальники підлітають до пускових рубежів / Фото: Військово-морські сили США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Святошинському районі столиці стався прорив водогону Читати далі –>
  • Соцмережі "вибухнули" реакцією на прорив водогону на одній з вулиць Києва Читати далі –>
  • У Києві ліквідовують пошкодження водогону на столичній Борщагівці Читати далі –>
  • Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95 Читати далі –>
  • У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет Читати далі –>

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Перегляди
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