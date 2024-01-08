Прорив водогону в Києві та виліт ворожих літаків: головні новини ночі 8 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Святошинському районі столиці стався прорив водогону Читати далі –>
- Соцмережі "вибухнули" реакцією на прорив водогону на одній з вулиць Києва Читати далі –>
- У Києві ліквідовують пошкодження водогону на столичній Борщагівці Читати далі –>
- Моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95 Читати далі –>
- У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет Читати далі –>
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