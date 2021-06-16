Пропонують винагороду в 100 тисяч гривень: у Києві розшукують грабіжника ювелірного магазину

Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника.

Київські поліцейські розшукують чоловіка, який скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Київського ювелірного заводу.

Про це повідомляє відділ комунікації Поліції Києва.

"Правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду в сумі 100 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розбійний напад стався 22 травня цього року. В рамках досудового розслідування слідчими й оперативниками вжито необхідних заходів для встановлення особи зловмисника.

Попередньо встановлено, що в приміщення ювелірного магазину в Голосіївському районі зайшов чоловік, пригрозив предметом, що був схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини і втік. Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси і сіру футболку.

Поліція Києва звертається до громадян, кому відома будь-яка інформація, що допоможе розкрити злочин, зателефонувати: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність і конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Раніше у Вінниці 62-річний чоловік намагався пограбувати кредитну спілку. Він зайшов у приміщення з ножем і почав погрожувати працівниці.

А у Києві двоє чоловіків заманили іноземця до свого авто, вивезли до лісу, а після під погрозою пістолета заволоділи його годинником, прикрасами та грішми.

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