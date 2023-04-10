Пропонував студентам за $1500 "вирішити питання" з іспитами: у Києві викрито асистента кафедри медуніверситету

Водночас чоловік об'єктивно не міг та не збирався виконувати ці обіцянки.

У Києві повідомлено про підозру асистенту кафедри медуніверситету, який пропонував студентам за 1500 доларів США "вирішити питання" з іспитами.

Підозру висунуто за фактами замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно (ч. 2 ст. 15, ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, асистент кафедри медичного університету, представляючись особою, яка має відношення до Центру тестування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та зокрема тестового компоненту КРОК, через месенджер Telegram надсилав смс-повідомлення студентам, які не склали іспит. Він пропонував їм вирішити вказане питання за грошову винагороду.

Вартість "послуги" складала 1500 доларів США з особи.

Водночас чоловік об'єктивно не міг та не збирався виконувати ці обіцянки.

Під час проведення комплексу слідчих та розшукових дій правоохоронці встановили підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

На цей час зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час досудового розслідування вживаються заходи для встановлення інших епізодів незаконної діяльності фігуранта та можливих його спільників.

Нагадаємо, у Києві затримано голову військово-лікарської комісії. За гроші чоловік безпідставно оформлював ухилянтам документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

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