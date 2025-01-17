Пропонували ухилянтам "повний пакет послуг": на Київщині затримали організаторів злочинної схеми

Вартість "послуг" подружжя для уникнення мобілізації становила від 25 тисяч доларів.

На Київщині викрили корупційну схему з уникнення мобілізації. Оперативники та слідчі Нацполіції Київської області встановили, що злочинну схему організувало подружжя зі зв’язками в медичній галузі.

Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Маючи зв’язки в кількох лікарнях, ВЛК та МСЕК, подружжя забезпечувало чоловікам призовного віку підстави для уникнення військової служби. Вартість "послуг" стартувала від 25 000 доларів з однієї людини. Єдина умова – "клієнти" мали суворо дотримуватися всіх вказівок. За результатами обшуків поліцейські вилучили у зловмисників гроші у різній валюті на загальну суму майже 13,7 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Організаторами схеми виявилось подружжя зі зв'язками у медичній сфері / Фото: Національна поліція України

За даними слідства, фігуранти знаходили "клієнта" та пропонували йому пакет послуг "під ключ" щоб уникнути мобілізації. За щонайменше 25 тисяч доларів, частина з яких передавалась лікарям та представникам МСЕК чи ВЛК, клієнт отримував фіктивну госпіталізацію в одній з кількох лікарень Києва та області, необхідні медичні висновки та виписки, які подавались до МСЕК з подальшим встановленням групи інвалідності та виключенням з військового обліку.

У суботу, 11 січня, поліцейські затримали подружжя "на гарячому" в момент отримання ними частини обумовленої суми в розмірі 5 000 доларів. Зловмисники були затримані, їм повідомлено про підозру у "зловживанні впливом", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Окрім того, під час обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також в медичних закладах слідчі вилучили майже 250 000 доларів, 56 700 євро, 468 600 гривень, мобільні телефони, банківські карти, флеш носії, медичну документацію та інші докази скоєних злочинів.

Чоловік та жінка перебувають під вартою з можливістю внесення застави / Фото: Національна поліція України

За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 мільйони гривень для кожного. Після проведення необхідних процесуальних заходів слідство має ухвалити рішення щодо оголошення підозр іншим учасникам корупційної схеми.

Нагадаємо, нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації, яку вигадав 46-річний житель Харківської області. За 5500 доларів шахрай запропонував чоловіку оформити документи, щоб надалі виїхати з країни у складі спортивної делегації.

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