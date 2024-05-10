Пропонували полковнику Служби безпеки величезний хабар: яку схему вигадали рейдери (фото)

Усіх чотирьох рейдерів було затримано на гарячому під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ затримали у Києві ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За цю суму фігуранти хотіли щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині. Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Після відкриття "справи" рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

Потім ділки розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Втім, про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву.

Завдяки цьому усіх чотирьох рейдерів було затримано на гарячому під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Усіх чотирьох рейдерів було затримано на гарячому / Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

Першу частину хабаря ділки хотіли передати в одному із ресторанів Києва / Фото: СБУ

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі адвокати разом з кримінальним авторитетом захоплювали промислові підприємства.

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