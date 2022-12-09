Пропагував наративи Кремля: ректору Почаївської духовної семінарії повідомили про підозру

В СБУ заявили, що зібрали беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.

СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату архієпископу, який здійснював антиукраїнську діяльність.

Про результати обшуків повідомили у пресслужбі СБУ.

"СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), який здійснював антиукраїнську діяльність. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази провини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі "дописи", якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб "розганяти" деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Facebook, а для підготовки своїх "публікацій" користувався наративами російських пропагандистів", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала "тези" Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні.

Наразі архієпископу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Священнику за це повідомили про підозру.

Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з Росією.

УПЦ МП продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців.

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