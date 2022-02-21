Проковтнув годинник: у Києві лікарі врятували 3-річного хлопчика (фото)

Процедура тривала всього три хвилини.

У Києві лікарі дістали годинник із шлунку 3-річного хлопчика без хірургічного втручання. Він випадково проковтнув його, коли дивився мультики.

Про це 21 лютого повідомили на сторінці "Охматдиту" у Facebook.

Пристрій вдалося дістати команді ендоскопистів всього за три хвилини. Хлопчик перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

"Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи у шлунку",— розповіла завідувачка відділення ендоскопії Дар‘я Вороняк.

Зараз дитина почувається добре та перебуває під наглядом лікарів. За час роботи відділення ендоскопії Охматдиту, це другий випадок, коли маленький пацієнт проковтнув годинник.

Нагадаємо, що у Рівному до обласної дитячої лікарні госпіталізували 17-річного хлопця, в оці якого був рибальський гачок. Хлопцю провели термінову операцію.

НДСЛ "Охматдит"

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