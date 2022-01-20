Прохід до Офісу президента перекрила поліція: перевіряють інформацію про замінування

Прохід до Офісу президента перекрила поліція: перевіряють інформацію про замінування

Поруч з будівлею ОПУ стоїть машина “швидкої допомоги”.

У четвер, 20 січня, біля Офісу президента на вулиці Банковій в Києві з’явилися поліцейські кордони, які не пропускають людей на територію.

Як повідомили в Telegram-каналі Vesti, поліція перевіряє інформацію про замінування приміщення.

На територію та до приміщення не пропускають лише сторонніх осіб, вхід для працівників Офісу президента залишився вільним.

Як свідчать опубліковані кадри, поруч із ОПУ стоять кілька поліцейських автомашин, а також карета швидкої допомоги.

Офіційних повідомлень Нацполіції про "замінування" урядової будівлі наразі не було.

Нагадаємо, ввечері 8 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів Києва.