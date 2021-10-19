Прогулював школу та грав у Dota 2: 18-річний хлопець з Бучі став доларовим мільйонером

Прогулював школу та грав у Dota 2: 18-річний хлопець з Бучі став доларовим мільйонером

Ілля Мулярчук виступає за російську кіберспортивну організацію Team Spirit.

Хлопець з Бучі Ілля Мулярчук (нік Yatoro) став переможцем престижного міжнародного турніру The International 10 з відеогри Dota 2.

18-річний українець виступає у складі російської команди Team Spirit, яка тріумфувала на турнірі в Бухаресті.

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Про це повідомляє dev.ua.

За перемогу у фіналі змагань Team Spirit, у складі якої всього 5 гравців, отримає $18,2 млн.

Мулярчук має отримати $3,6 млн призових. Він у Team Spirit виконує другу за значимістю роль після її капітана. Його головне завдання у грі — здобувати артефакти.

Ілля наймолодший в команді, він грає в Dota 2 з 2013 року. Через це майже повністю прогуляв дев’ятий клас, оскільки грав до ранку. Батьки знали, що Ілля прогулював. Хлопець їм казав, що грати у комп'ютерні ігри краще, ніж палити. Батьків це нібито влаштовувало.

Після закінчення школи Ілля хотів стати журналістом або криміналістом. Але пішов, які він сам каже, "в якийсь універ на геолога". У виші хлопець жодного разу не з’явився.

Дівчини у Мулярчука не було (принаймні, до перемоги в турнірі). Хлопець розповідав, що вважає, що стосунки заважають кар’єрі, і що "років у 25 вже можна починати шукати".

Грати почав, бо таке ж захоплення мав його старший брат. Деякий час він працював мерчендайзером, щоб заробити собі на потужний комп’ютер — на той час хлопцю було 13 років.

Мулярчук розповідає, що в своїй діяльності надихається прикладами професійних спортсменів, зокрема — баскетболіста Майкла Джордана. Він припиняє грати, тільки коли відчуває сильну втому. Зазвичай, його вистачає на 10 годин, а це близько 10-15 ігор. Після цього Ілля переглядає записи ігор, в тому числі й інших сильних гравців. Цікаве і корисне виписує в блокнот.

Нині 18-річний Yatoro є одним з найсильніших гравців у Dota 2 у світі, а також ледве не наймолодшим мільйонером в Україні.

Крім Мулярчука, за російську команду виступає ще один українець — Мирослав Mira Колпаков з Луцька.

Фото: twitter.com/Team__Spirit

Зауважимо, що Федерація кіберспорту України після перемоги Team Spirit привітала російську команду. Частина користувачів і блогерів розкритикували ФКУ за теплі слова на адресу команди країни-агресора.

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