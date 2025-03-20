Програв в казино понад мільйон чужих гривень: в Києві затримали шахрая

Киянин втратив 30 тисяч доларів, які мав передати рідним киянина за кордон. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

41-річний киянин звернувся до поліції, повідомивши, що став жертвою шахрайства. Зловмисник, якому він передав 30 тисяч доларів для передачі родичам за кордон, замість того, щоб виконати обіцянку, витратив усю суму на азартні ігри в казино.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Як з'ясувалося, фігурант раніше працював водієм на міжнародних перевезеннях і неодноразово допомагав потерпілому передавати особисті речі. Проте, коли чоловік звернувся до нього з проханням перевезти валюту, зловмисник погодився, хоча вже не працював у цій сфері. За два тижні він програв в казино понад мільйон двісті тисяч гривень.

"41-річний потерпілий розповів, що протягом року передавав особисті речі родичам за кордон через водія автобуса, який здійснював міжнародні перевезення. Згодом, киянин зв’язався з фігурантом та попросив перевезти валюту. Зловмисник погодився, хоча на той момент вже не працював на фірмі з перевезень", – йдеться в повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Трускавці дівчата-підлітки побили хлопця з інвалідністю.

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