Прогнозуємо, що атаки по Києву триватимуть: у КМВА назвали ймовірні цілі РФ

Якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані, зазначив Михайло Шаманов.

Ворожі атаки на Київ триватимуть. Адже російські війська намагаються виснажити протиповітряну оборону навколо столиці, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень, а також західні системи ППО.

Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов у коментарі "РБК-Україна".

"Київ є пріоритетною ціллю ворога. Він буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема, й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", – сказав Шаманов.

За його словами, якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.

"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку – життя і здоров'я українців це найголовніше що у нас є", – наголосив речник КМВА.

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Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто. Уламок ракети влучив у корпус котельні одного із закладів освіти.

Гатили по Києву крилатими ракетами та балістикою! Наслідки російської атаки 2 вересня