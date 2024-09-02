Прогнозуємо, що атаки по Києву триватимуть: у КМВА назвали ймовірні цілі РФ

Якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані, зазначив Михайло Шаманов.
Ворожі атаки на Київ триватимуть. Адже російські війська намагаються виснажити протиповітряну оборону навколо столиці, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень, а також західні системи ППО.
Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов у коментарі "РБК-Україна".
"Київ є пріоритетною ціллю ворога. Він буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема, й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", – сказав Шаманов.
За його словами, якщо зважати на останні атаки, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.
"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку – життя і здоров'я українців це найголовніше що у нас є", – наголосив речник КМВА.
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Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто. Уламок ракети влучив у корпус котельні одного із закладів освіти.
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