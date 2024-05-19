Прогноз погоди в Україні на 20 травня: де буде дощити

В понеділок в більшості областей нашої держави очікується мінлива хмарність.

В Україні 20 травня очікуються короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до 20 градусів.

Про це повідомили в “Укргідрометцентрі”.

Як стало відомо, в понеділок в більшості областей нашої держави очікується мінлива хмарність. Опади не прогнозуються, окрім західних та північно-східних областей. Там можливі короткочасні дощі з грозами.

Повітря прогріється до 26 градусів. В Карпатах та Кримських горах вночі 5-10 градусів, вдень 15-20 градусів.

Яка погода буде на Київщині

На Київщині 20 травня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний 3-8 метрів на секунду.

“Температура по області вночі 8-13 градусів, вдень 21-26 градуси; у Києві вночі 10-12 градусів, вдень близько 25 градуси”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Нагадаємо, що липень та перша половина серпня в Україні можуть бути наспекотнішим періодом цього літа.