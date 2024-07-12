Прогноз погоди: у Києві до кінця доби гроза, а завтра - спека

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби - 12 липня - у Києві очікується гроза.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди на 13 липня у Київській області та столиці

Завтра на Київщині очікується суха спекотна погода. Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°.

У Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, сильна спека, яка встановилася в Україні в більшості регіонів останнім часом, б'є температурні рекорди. Зокрема, у Києві 11 липня зафіксували три температурних рекорди. На поступове послаблення спеки можна чекати вже 20 липня.

Коли відступить аномальна спека?

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