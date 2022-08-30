Продаж гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ на 600 тис. грн: повідомлено про підозру голові благодійного фонду

Для зберігання гуманітарної допомоги підозрюваний орендував приміщення у Києві.

У Києві керівника благодійного фонду підозрюють у продажу гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ на майже 600 тис грн.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний налагодив механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій через продовольчі магазини, заклади торгівлі, аптеки та фізичних осіб-підприємців.

Як керівник благодійного фонду він отримав від товариства для потреб ЗСУ та геріатричного пансіонату молочну продукцію на 340 тис грн. У подальшому він реалізував її через заклад торгівлі.

Крім того, встановлено факт привласнення чоловіком понад 245 тис грн благодійних внесків, перерахованих йому для потреб військової частини ЗСУ.

Для зберігання гуманітарної допомоги підозрюваний орендував приміщення у м. Києві.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в ході яких вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, понад 150 ящиків із медикаментами, військову амуніцію, аптечки, банківські картки та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину.

Нагадаємо, двох львів'ян викрили на продажі автомобілів, які ввозили до України на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконну схему продажу авто організував відомий львівський художник.

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