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Продавав пістолети, гранатомети і автомати: на Київщині затримали торговця зброєю (фото)

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Продавав пістолети, гранатомети і автомати: на Київщині затримали торговця зброєю (фото)

Фото: Telegram/Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

У Київській області правоохоронці 14 червня затримали торговця зброєю.

Чоловік продавав автомати, пістолети та гранатомети

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. 

За даними слідства, підозрюваний продавав набої різного калібру, гранати, пістолети, автомати. 

"Так, вартість гранат була 100 доларів США, пістолети - від 700 до 1000 доларів США, автомати – від 1200 до 1700 доларів США, гранатомет можна було придбати за 500 доларів США, а постріл до нього за 250", - повідомили у поліції. 

Чоловіка затримали під час продажу зброї. У його помешканні виявили автомати, кулемет та 500 набоїв до нього, гранати, гранатомет, 1668 набоїв різного калібру, а також кошти, отримані від збуту зброї. Їх уже вилучили. 

Підозрюваного затримали. Триває слідство. 

Нагадаємо, у Львівській області викрили керівника рекламного холдингу, який продавав бронежилети для українських захисників.

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