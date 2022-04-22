"Продавав" бронежилети: у Києві викрили шахрая, який обманював українців (фото)

"Продавав" бронежилети: у Києві викрили шахрая, який обманював українців (фото)

У Києві викрили шахрая, який під виглядом продажу бронежилетів та плитоносів, видурював кошти в українців. Чоловік "заробив" близько 50 тисяч гривень.

Про це 22 квітня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Шахрай розміщував оголошення про продаж військового спорядження у месенджері Telegram. Громадяни, які потребували таке спорядження, здійснювали замовлення та передплату на його банківську карту.

Отримавши оплату, чоловік на зв'язок більше не виходив та бронежилети замовникам не надсилав.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання шахрая, вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп’ютерну техніку, за допомогою якої вчинялися злочини.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі та Києві СБУ викрила ботоферми, які виправдовували масові вбивства українців російськими окупантами.

Прокуратура міста Києва

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