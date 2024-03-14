Продавали автомати за 46 000 грн та надсилали їх поштою: повідомлено про підозру двом торгівцям зброєю (фото, відео)

У Києві перекрито міжрегіональний канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Двом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

"37-річний чоловік і його 36-річний спільник збували зброю та боєприпаси через інтернет, уникаючи прямих контактів з покупцями та використовуючи фіктивні дані для відправлення посилок. Правоохоронцями зафіксовано продаж автомату АКМС-74, пістолета "ПМ", патронів та гранати Ф-1. Зокрема, за автомат, надісланий поштою, продавці отримували від 46 тис. до 56 тис. грн", – повідомили у прокуратурі.

На Львівщині та у Києві, в квартирах, де мешкали підозрювані, правоохоронці вилучили: гранати Ф-1 та РГД, гранату Ф-1 (розтяжка), димові шашки, пістолет ПМ, пістолет кулемет, пістолет ТТ, пістолет "Вальтер", автомат АКСУ, снайперську гвинтівку СВД, гвинтівку "Мосина", ніж, телескопічну дубинку, понад 2 200 шт. набоїв, мобільні телефони, банківські картки та сім картки.

Опубліковано Поліція Києва Четвер, 14 березня 2024 р.

Крім того, у межах кримінального провадження, встановлені інші учасники злочину, які здійснюють збут вогнепальної зброї, комплектуючих до неї за допомогою поштового зв’язку по території Києва та України в цілому. Наразі їм також готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці затримали "на гарячому" торговців трофейною зброєю, яку вивезли із зони бойових дій.

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