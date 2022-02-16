"Продам гараж": у Києві на Майдані в повітрі розмістили оголошення з телефоном посольства РФ (фото)

"Продам гараж": у Києві на Майдані в повітрі розмістили оголошення з телефоном посольства РФ (фото)

В оголошенні - телефон посольства РФ.

У Києві на Майдані Незалежності 16 лютого невідомі за допомогою дрона підняли у повітря оголошення нібито про продаж гаража. На ньому вказаний телефон посольства Російської Федерації.

Оголошення було видно у трансляції агенції Reuters в YouTube. Камера встановлена на балконі готелю "Україна".

"Продам гараж на Соломі. 044 244 09 63", - написано на картоні.

Відео має назву "У прямому ефірі: Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи". Зазначимо, що одразу після інциденту трансляцію зупинили. Її запис також недоступний.

Нагадаємо, що навколо трансляції напередодні виник скандал. У ніч на понеділок, 16 лютого, там пролунав гімн СРСР. У Reuters пояснили, що сталося.

На Майдані Незалежності в Києві пролунав гімн СРСР

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