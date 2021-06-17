Пробив легені металевим прутом: під Києвом затримали чоловіка, який завдав тяжкі травми односельчанину

Під час бійки 27-річний чоловік схопив металевий прут та завдав ним три удари своєму 54-річному опонентові.

Під Києвом чоловік пробив легені металевим прутом своєму односельчанину.

На одній з вулиць села Оране Іванківської територіальної громади Вишгородського району між двома односельчанами напідпитку виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

"Під час бійки 27-річний чоловік схопив металевий прут та завдав ним три удари своєму 54-річному опонентові", - йдеться у повідомленні.

Медики, які прибули на місце події, терміново госпіталізували чоловіка до медичного закладу та діагностували у нього переломи ребер і пошкодження легенів.

На місці події працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Вишгородського РУП.

Зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала вже вдома.

Молодику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві покарали чоловіка, який психологічно знущався з дружини.

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