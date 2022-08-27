Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йдеться – КМДА

Київська влада спростували фейк і закликала мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній, перевіреній інформації.

Директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук спростував інформацію, поширену низкою ЗМІ, про нібито підготовку Києва до обов’язкової евакуації.

Про це йдеться на сайті КМДА.

"Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва", – наголосив Роман Ткачук.

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Посадовець зазначив, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути готові відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію. Це і є основне завдання системи, особливо зараз, коли Україна щодня зазнає ударів агресора.

"Просимо журналістів і блогерів бути відповідальними, не грати на руку ворогу і не створювати паніку на порожньому місці. Перевіряйте інформацію, уточнюйте. Ми завжди на зв’язку. Пам’ятайте, що навмисне викривлення інформації і поширення фейків у воєнний час може призвести до катастрофічних наслідків", — додав Роман Ткачук.

У КМДА закликали мешканців міста бути пильними та довіряти лише офіційній і перевіреній інформації.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що армія окупантів має намір захопити всю Україну, а столиця для неї – мета номер один.

Часткова евакуація Запорізької, Харківської та Миколаївської областей

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