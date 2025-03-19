Про атаку на Київщину з’явилися нові деталі: пошкоджені десятки будинків, поранений француз (фото)

Нічний удар по Київщині завдав масштабних руйнувань: пошкоджені житло, авто та бізнес. Відомо про двох постраждалих.

Через атаку на Київську область у ніч проти 19 березня кількість постраждалих зросла до двох. Пошкоджені або зруйновані десятки будинків, квартир, авто і не тільки.

Про це повідомив в.о. начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Через нічну атаку по Київщині в Бучанському районі постраждали двоє людей. До лікарні доправлено громадянина Франції 1970 року народження. Він дістав множинні поверхневі рани та садна обох ніг, ділянки передньої черевної стінки та ділянки обох ліктьових суглобів. Чоловікові надають усю необхідну медичну допомогу.

Друга постраждала – жінка 1981 року народження. Вона зазнала ситуаційно-невротичної реакції. Медичну допомогу їй надали на місці.

Також читайте Росіяни атакували Київ "Шахедами": що відомо

У трьох населених пунктах Бучанського району пошкоджено та частково зруйновано 18 приватних будинків, 20 квартир у таунхаусах, 19 автомобілів. Також пошкоджені магазини, заклад харчування, сім господарських приміщень і п’ять гаражів.

Ще один будинок пошкоджено в Бориспільському районі.

"Усім власникам пошкоджених будівель буде надана необхідна допомога. Роботи з місцевою владою вже ведуться", – пообіцяв Калашник.

Також після атаки в Бориспільському, Обухівському, Фастівському районах ліквідовані пожежі трав’яного настилу.

Оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 19 березня / Фото: телеграм-канал в.о. начальника Київської ОВА Миколи Калашника

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 19 березня / Фото: телеграм-канал в.о. начальника Київської ОВА Миколи Калашника

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 19 березня / Фото: телеграм-канал в.о. начальника Київської ОВА Миколи Калашника

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 19 березня / Фото: телеграм-канал в.о. начальника Київської ОВА Миколи Калашника

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 19 березня / Фото: телеграм-канал в.о. начальника Київської ОВА Миколи Калашника

Нагадаємо, в ніч проти 19 березня російські війська атакували Київську область безпілотниками. Спершу було відомо про одного пораненого чоловіка та руйнування або пошкодження до 10 житлових будинків.

Читайте також: