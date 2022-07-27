Прийшов у гості та втік через вікно: у Києві чоловік обікрав переселенця з Маріуполя (фото)

У Києві затримали чоловіка, який обікрав переселенця з Маріуполя.

31-річний потерпілий познайомився із зловмисником, запросив його до себе в гості. Коли господар заснув, 44-річний киянин викрав з квартири техніку та втік через вікно.

Про це повідомили в поліції Києва.

Вже через дві години правоохоронці затримати підозрюваного із викраденими речами: двома мобільними телефонами і ноутбуком.

Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили шахрая, який за винагороду обіцяв жінці повернути її чоловіка-військовослужбовця з "полону".

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