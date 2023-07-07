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Прийшов до сусідів, коли жінки не було вдома: на Київщині педофіл вчинив розпусні дії стосовно 6-річної дівчинки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Прийшов до сусідів, коли жінки не було вдома: на Київщині педофіл вчинив розпусні дії стосовно 6-річної дівчинки

Педофіл скористався відсутністю матері маленької дівчинки / Фото: УНІАН

Мешканця Київщини судитимуть за розбещення дитини.

Мешканець Київщини розбещував 6-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, проживаючи по сусідству з родиною 6-річної дівчинки, скористався відсутністю вдома матері та зайшов до будинку. Чоловік вчинив розпусні дії стосовно дитини, після чого пішов додому.

Педофіла затримали.

"Ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом розбещення дитини ( ч. 2 ст. 156 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві жінка вигулювала шістьох дітей на повідці.

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Дата публікації
Перегляди
569
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