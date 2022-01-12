Вирішив робити кесарів розтин: у Києві через помилку акушера померла новонароджена дитина

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він може вирушити на термін до трьох років.

У Києві усунули від роботи та відправили під суд лікаря-акушера-гінеколога, який підозрюється у смерті новонародженого.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо, ще в травні 2020 року під час пологів медик зробив неправильну оцінку даних плода та провів кесарів розтин. Внаслідок чого дитина отримала непоправні зміни у центральній нервовій системі, від яких через 55 днів померла.

“За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження та призначено комплексну судово-медичну експертизу, яка підтвердила причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та смертю немовляти. Дії лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 (“Неналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому”) КК України”, — розповіли в прокуратурі.

Якщо в суді буде доведено провину підозрюваного, за ґрати він може вирушити на термін до трьох років.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, в якій йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати лікарям та медперсоналові.

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