Приїхав з РФ на Київщину вихваляти окупантів: екснардепу повідомили про підозру (фото)

Приїхав з РФ на Київщину вихваляти окупантів: екснардепу повідомили про підозру (фото)

Колишньому народному депутату України від "Партії Регіонів" Ігорю Маркову повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Після повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині чоловік разом із окупантами публічно пропагував їх дії та заперечував здійснення збройної агресії.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

У 2014 році Марков виїхав на територію РФ, де вчиняв активні дії на шкоду суверенітету та незалежності України. Однак з 15 по 19 березня 2022 року підозрюваний перебував на тимчасово окупованій території України.

Також читайте У Харкові супермаркет обікрали на 800 тисяч гривень (фото)

Висловлювання зрадника у подальшому поширили, у тому числі, на сторінці російського федерального телеканалу при Міністерстві оборони РФ у Мережі.

Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії РФ. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України Росією та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії РФ і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій. В подальшому цей виступ опубліковали на YouTube.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві валютні шахраї ошукали чоловіка на майже мільйон гривень. Двох зловмисників викрили, затримали та повідомили їм про підозру.

Спалити зрадника - в Херсонській області підірвали авто нардепа-колаборанта Ковальова

Читайте також: