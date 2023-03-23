Приїхав рятувати людей: у Ржищеві на місці прильоту дронів загинув водій швидкої (фото)

У Ржищеві на Київщині на місці прильоту дронів загинув водій швидкої Сергый Медведенко. Він приїхав рятувати людей після атаки міста іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що двоє діточок залишились без батька.

"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 року народження. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей. Вічна памʼять герою! Вічне пекло тим, хто вбиває наших мирних людей", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Ржищеві на місці прильоту дронів завершилися пошукові роботи. Рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих.

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