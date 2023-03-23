Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Приїхав рятувати людей: у Ржищеві на місці прильоту дронів загинув водій швидкої (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Приїхав рятувати людей: у Ржищеві на місці прильоту дронів загинув водій швидкої (фото)

Без батька залишились двоє дітей.

У Ржищеві на Київщині на місці прильоту дронів загинув водій швидкої Сергый Медведенко. Він приїхав рятувати людей після атаки міста іранськими дронами-камікадзе.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що двоє діточок залишились без батька.

"Нічна атака на Київщину забрала життя водія екстреної медичної допомоги. Медведенко Сергій Сергійович, 1984 року народження. Поклав своє життя, рятуючи життя інших. Без батька залишились двоє дітей. Вічна памʼять герою! Вічне пекло тим, хто вбиває наших мирних людей", - йдеться у повідомленні МОЗ.

© Міністерство охорони здоров’я України
Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, у Ржищеві на місці прильоту дронів завершилися пошукові роботи. Рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих.

В ліцей на Київщині прилетіло чотири "Шахеди": ситуація в Ржищеві наживо

В ліцей на Київщині прилетіло чотири "Шахеди": ситуація в Ржищеві наживо

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
144
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація