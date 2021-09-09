Приїхала на заробітки до Києва і жила у наметі біля річки: подробиці вбивства 37-річної жінки на Оболоні

Приїхала на заробітки до Києва і жила у наметі біля річки: подробиці вбивства 37-річної жінки на Оболоні

Житла жінка не мала, тому проживала у туристичному наметі біля річки.

У Києві на Оболоні біля річки знайшли тіло жінки у туристичному наметі. Його випадково виявив чоловік, який прогулювався поруч.

Загиблою виявилася 37-річна Оксана – уродженка Чернігівської області. Жінка приїхала до Києва на заробітки – працювала у компанії, що надає супермаркетам співробітників. Коли у магазинах не вистачало касирів, також виходила на зміни.

Про це повідомляють "Надзвичайні новини" на ICTV.

Житла жінка не мала, тому проживала у наметі біля річки.

Хто вбив жінку, нині з'ясовує поліція.

"Це 37-річна уродженка Чернігівщини, яка приїжджала до столиці на підробіток. Жінка тимчасово проживала у наметі біля водойми, у зоні відпочинку на столичній Оболоні", – розповіла речниця Оболонського управління поліції Діана Шутько.

На тілі жертви майже не було живого місця, а біля намету є сліди крові. Експерти досі намагаються встановити, чим саме вбили 37-річну Оксану.

Місцеві рибалки давно помітили цей намет, але спочатку думали, що там проживають туристи. Незадовго до смерті разом із загиблою бачили двох чоловіків.

"Я просто один раз бачив. Звернув увагу, що вони сушили (речі – ред.) минулого тижня, коли гроза сильна була. І ми йшли, я так повернув голову: "Вас не знесло, як ви у наметі?"… Він засміявся, навіть не повернувся, задом сидів. Каже: "Ні, не знесло". Чоловік, може, за сорок, – розповідає рибак Валерій.

"Киев Сейчас"

Правоохоронці просять людей, які впізнали чоловіків, телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, правоохоронці опитали заявника та ймовірних свідків події, переглянули записи з камер відеоспостереження та попередньо з’ясували, що до злочину причетні двоє чоловіків.

"За показами свідків, ми склали фоторобот одного із чоловіків, який може бути причетний до цього злочину: на вигляд йому 60-65 років, зріст приблизно 175-180 см, худорлявої статури (зображений на фото), смуглявий, очі світлого кольору, має сиве волосся та сиву бороду, з явних особливих прикмет - на верхній щелепі має тільки декілька кутніх зубів. Орієнтування щодо іншого зловмисника: вік 25-35 років, зріст приблизно 175-180 см, спортивної статури, коротка зачіска, волосся темного кольору, обличчя кругле", - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Зв'язок з Іваном Любишкиним, 18.09.1952 р.н., обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

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