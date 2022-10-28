Приїхала маршруткою зі Львова та оселилася у готелі: у Києві розшукали зниклу 15-річну дівчину

Неповнолітня перебувала з матір’ю у Львові, та, нікого не повідомивши, поїхала до столиці й оселилася у готелі, хоча й мешкала у Києві.

У Києві розшукали зниклу 15-річну дівчину.

Неповнолітня перебувала з матір’ю у Львові, та, нікого не повідомивши, поїхала до столиці й оселилася у готелі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Вчора, 27 жовтня, до поліції Києва звернулися колеги з Львівської області, які повідомили, що у Львові зникла 15-річна дівчинка. Правоохоронці мали інформацію про можливе місцеперебування дитини у Києві, тож на пошуки дівчинки негайно виїхали оперативники столичного главку поліції.

Упродовж години оперативники столичного главку розшукали неповнолітню у одному з готелів у Голосіївському районі та встановили, що дівчинка приїхала до Києва зі Львова на маршрутному таксі.

Хоча дівчина мешкає у Києві, вирішила не їхати додому та самостійно зняла номер у готелі.

Правоохоронці передали дитину батькові, який проживає у столиці, та провели з нею профілактичну бесіду.

Загалом, від початку повномасштабної війни, поліцейські Києва розшукали та повернули додому 566 зниклих дітей.

Поліція нагадує, що у разі зникнення дитини треба негайно телефонувати на спецлінію 102. У розшуку дітей важлива кожна хвилина.

Нагадаємо, 8-річний хлопчик з Бахмута, у якого росіяни вбили всіх рідних, знайшов нову сім'ю.

5-річний хлопчик лишився сиротою - батько помер рік тому, а маму вбили росіяни

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