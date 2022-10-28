Приїхала маршруткою зі Львова та оселилася у готелі: у Києві розшукали зниклу 15-річну дівчину

Неповнолітня перебувала з матір’ю у Львові, та, нікого не повідомивши, поїхала до столиці й оселилася у готелі, хоча й мешкала у Києві.
У Києві розшукали зниклу 15-річну дівчину.
Неповнолітня перебувала з матір’ю у Львові, та, нікого не повідомивши, поїхала до столиці й оселилася у готелі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Вчора, 27 жовтня, до поліції Києва звернулися колеги з Львівської області, які повідомили, що у Львові зникла 15-річна дівчинка. Правоохоронці мали інформацію про можливе місцеперебування дитини у Києві, тож на пошуки дівчинки негайно виїхали оперативники столичного главку поліції.
Упродовж години оперативники столичного главку розшукали неповнолітню у одному з готелів у Голосіївському районі та встановили, що дівчинка приїхала до Києва зі Львова на маршрутному таксі.
Хоча дівчина мешкає у Києві, вирішила не їхати додому та самостійно зняла номер у готелі.
Правоохоронці передали дитину батькові, який проживає у столиці, та провели з нею профілактичну бесіду.
Загалом, від початку повномасштабної війни, поліцейські Києва розшукали та повернули додому 566 зниклих дітей.
Поліція нагадує, що у разі зникнення дитини треба негайно телефонувати на спецлінію 102. У розшуку дітей важлива кожна хвилина.
Нагадаємо, 8-річний хлопчик з Бахмута, у якого росіяни вбили всіх рідних, знайшов нову сім'ю.
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