Привласнив 121 млн грн на ремонті доріг: на Київщині директору компанії оголосили підозру (фото)

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.

У Київській області директору компанії повідомили про підозру за привласнення 121 млн грн державних коштів на ремонті доріг.

Про це повідомила Національна поліція Україниу Telegram.

Оперативники управління стратегічних розслідувань e місті Києві встановили, що упродовж 2019-2020 років фігурант вносив у документи неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних підрядних робіт. За такою схемою зловмисник привласнив 121 млн грн.

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"Фігуранту повідомили про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - зазначили у поліції.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.

Фото: Прокуратура Києва

За скоєне підряднику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині підприємство забруднювало повітря небезпечними викидами. З підприємства у Білій Церкві стягнуть майже 3,5 млн грн.

У місті Сміла мільйон гривень, який виділили на ремонт доріг, дивним чином зник

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