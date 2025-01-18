Керівництво банку вкрало кошти вкладників: у Києві викрили злочинну організацію

Підозрюваним загрожує до 12 років з конфіскацією майна

Нацполіція України розкрила схему привласнення понад 90 мільйонів гривень вкладників збанкрутілого банку.

Про це повідомила Національна поліція України.

Організатор злочину, придбавши фінансову установу, залучив до злочинної діяльності керівництво банку, приватних підприємців та держреєстраторів. Злочинна організація складалася з 27 осіб, серед яких — керівництво банку, підприємці, оцінювачі та держреєстратори. Вони реєстрували неіснуюче нерухоме майно у центральних районах Києва та Харкова, використовуючи його як заставу для отримання кредитів на суму понад 90 мільйонів гривень.

Незаконно отримані кошти фігуранти спрямовували на фінансування власних бізнес-проєктів: будівництво заводів, ТЕЦ, придбання елітних автомобілів та нерухомості. Паралельно співробітники банку фальсифікували акти перевірки заставного майна. Через ці шахрайські дії банк став неспроможним у 2021 році, не змігши виконати зобов'язання перед клієнтами.

У січні 2025 року слідчі оголосили про підозри керівництву збанкрутілого банку за участь у створенні та керівництві злочинною організацією, привласнення майна, службове підроблення та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних — власник банку.

Раніше сімом фігурантам вже були висунуті підозри за привласнення майна, зловживання службовим становищем і розтрату у складі організованої групи. Для забезпечення відшкодування збитків поліцейські наклали арешт на нерухомість та транспорт фігурантів у Києві.

"Наразі поліцейські встановлюють додаткові обставини скоєння злочинів і роблять все можливе, аби жоден зловмисник не уникнув справедливого покарання. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція влаштувала понад 200 обшуків через незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних.

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