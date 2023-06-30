Привласнили квартиру 93-річної киянки і хотіли запроторити її до спецзакладу: затримано шахраїв

Зловмисники силоміць забрали з квартири її власницю, посадили до авто та мали доставити до спецзакладу, однак були спіймані на гарячому.

Київські правоохоронці затримали шахраїв, які незаконно привласнили квартиру 93-річної жінки, та намагались силоміць вивезти її до спецзакладу.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва

Слідчі викрили зловмисників, які шахрайським чином привласнили квартиру 93-річної киянки. Аби продати нерухомість новим власникам, шахраї виселили пенсіонерку з власного житла, і намагалися помістити жінку до будинку для літніх людей проти її волі.

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Зловмисниками виявилась раніше не судимі місцеві жителі 1976, 1977 та 1989 років народження.

Як повідомив начальник Управління карного розшуку поліції Києва Сергій Махно, до злочинної групи входили організатор та його спільник, які у травні незаконно привласнили чужу квартиру.

Серед зловмисників були ще двоє чоловіків, які мали вдавати з себе медиків "швидкої". Вони й забрали силоміць потерпілу з квартири, посадили її до авто та мали доставити до спецзакладу. Ймовірно, щоб заспокоїти жінку, зловмисники зробили їй ін’єкцію сильнодійної речовини.

"Спершу спільники в незаконний спосіб отримали документи на право розпоряджатись нерухомим майном пенсіонерки, а також зібрали весь необхідний пакет документів для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна. Відтак, один зі зловмисників "реалізував" квартиру своєму родичу нібито за майже два мільйони гривень, проте без сплати грошових коштів, оскільки договір був укладений виключно з метою вибуття квартири з власності жінки та її реального продажу в майбутньому", – розповів Махно.

Правоохоронці зуміли спіймати зловмисників на гарячому, тільки-но вони виїхали машиною, та доставили пенсіонерку до лікарні.

Під час обшуків на місці злочину, в машині та в помешканнях підозрюваних слідчі вилучили низку речових доказів, які підтверджують злочинну діяльність. Усіх чотирьох фігурантів правоохоронці затримали. Слідчі викрили справи за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб; пособництва в шахрайстві, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб; незаконного позбавленні волі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

За скоєне зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.

"Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили зловмисникам про підозри, відповідно до їхніх ролей у вчиненні злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове слідство триває", – повідомив начальник Управління карного розшуку поліції Києва.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Київщині затримали чоловіка, який дурив людей близько 20 років. Зловмисник "гастролював" Україною та розраховувався сувенірними грошовими банкнотами, до яких домальовував потрібні знаки.

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