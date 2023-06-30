ПриватБанк став головним партнером Київського марафону Незламності

Колаборація двох потужних гравців має дати суттєву перевагу обом сторонам і сприяти популяризації спорту та бігу в Україні.

Новим головним партнером Київського марафону Незламності (Kyiv City Marathon) став найбільший державний банк країни — ПриватБанк.

Традиційно Київський марафон щорічно проходить у центрі столиці з 2010 року. Рік повномасштабного вторгнення став першим в історії, коли він не відбувся. Але 1 жовтня 2023 року українські бігуни знову вийдуть на старти Київського марафону від Run Ukraine — вперше за підтримки ПриватБанку. Договір між найбільшим біговим організатором України Run Ukraine та ПриватБанком — головним банком України — передбачає багаторічну співпрацю за схемою 1+2 роки. Колаборація двох потужних гравців має дати суттєву перевагу обом сторонам і сприяти популяризації спорту та бігу в Україні.

«Марафонський біг — це не про прості рішення. Це про планування, тривалу й ефективну роботу та глобальні цілі, — зазначає СЕО Run Ukraine Дмитро Черніцький. — Київський марафон з 2010 року популяризує шосейний біг, регулярні тренування, розвиває бігову культуру. Та ми націлені на більше — на формування здорової, спортивної, сильної та витривалої нації. Спільно з надійними партнерами через постійну роботу ми зможемо цього досягти».

«Київський марафон - важливий захід для підтримки життєстійкості українців. У нас спільне бачення цінностей виховання здорової нації, інклюзії, рівних можливостей і доступності для всіх, тому ми раді стати партнером цієї ініціативи», - говорить Герхард Бьош, Голова Правління АТ КБ «ПриватБанк».

Упродовж своєї історії Run Ukraine та Київський марафон зокрема приділяли багато уваги соціальним проєктам і благодійним дистанціям. Організовувалися безкоштовні дитячі забіги й легендарна Ветеранська десятка, у якій брали участь ветерани АТО та ООС.

Цієї осені благодійні дистанції не лише будуть збережені, а й розширені новими проєктами.

ПриватБанк — найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу відділень, банкоматів, терміналів самообслуговування, POS-терміналів по всій території країни.

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Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 50 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати та мотивувати людей займатися бігом.