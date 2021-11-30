Притягнули у маршрутці переляканих тварин: зоозахисники відреагували на акцію протесту із вівцями під КМДА

Притягнули у маршрутці переляканих тварин: зоозахисники відреагували на акцію протесту із вівцями під КМДА

Люди протестували проти поганих умов у громадському транспорті.

Зоозахисники засудили дії протестувальників, які під КМДА притягнули переляканих овець. Вони зазначили, що "креатив пробив дно".

Про це йдеться у заяві UAnimals.

Зоозахисники наголосили, що овець під КМДА привезли на маршрутці, додавши, що це - жахливий спосіб та жорстоке поводження із тваринами.

"Цим жорстоким "креативом", мітингувальники хотіли показати, що людей у маршрутках перевозять наче худобу, але показали, що мислення деяких людей недалеко пішло від первісної людини", - наголосили активісти.

facebook.com/UAnimals.official

В UAnimals додали, що тварини - це не декор, а поведінка протестувальників - це знущання.

"На мітингувальників склали протокол через жорстоке поводження з тваринами, а овець вилучили й передали на тимчасову перетримку до Київського зоопарку, де їх оглянуть і забезпечать харчуванням та, за потреби, лікуванням", - наголосили в громадській організації.

facebook.com/UAnimals.official

Нагадаємо, патрульні на площі перед КМДА ловили малу рогату худобу. Відео з'явилося у соцмережах. З десяток тварин та солому до центра Києва привезли мітингувальники. Вони таким чином хотіли привернути увагу до стану маршруток громадського транспорту.

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