Природа бастує проти війни: у Києві на лівому березі зацвів бузок (фото)

Це дуже незвичайно для цієї пори року.

У Києві на лівому березі Дніпра почав цвісти бузок. Це незвичайне явище для цієї пори року.

Про це повідомили у соцмережі мешканці, які це побачили

Можливо викликане поєднанням аномально теплих погодних умов і негативним впливом війни на екологію. Зокрема, обстріли, радіація та хімічні речовини, що потрапляють у довкілля, можуть сприяти змінам у природних циклах рослин.

Війна в Україні вплинула на навколишнє середовище. Обстріли призводять до знищення природних екосистем, а також до розповсюдження забруднюючих речовин, які можуть змінювати біологічні ритми рослин.

Бузок / Galina Kuchakovska

Вибухи та руйнування інфраструктури, що супроводжують бойові дії, негативно впливають на якість повітря та ґрунту, змушуючи дерева і рослини страждати від фізичних ушкоджень і токсичних речовин.

Бузок / Galina Kuchakovska

Війна не лише впливає на здоров'я людей, але й завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Знищення лісів, забруднення води та повітря.

Нагадаємо, Олександр Мурущак, писав про те, чому рослини, зокрема бузок у Києві, квітнуть перед заморозками. ТСН.ua звернулося до еколога, щоб дізнатися, які фактори впливають на аномальне цвітіння бузку.

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