Приревнував: під Києвом п'яний чоловік до смерті забив свою вагітну дружину

Приревнував: під Києвом п'яний чоловік до смерті забив свою вагітну дружину

У загиблої залишилася 15-річна донька.

У селищі Баришівка під Києвом 30-річний чоловік до смерті забив свою вагітну 34-річну дружину.

Про це інформує поліція Київської області.

Зловмисник повернувся додому напідпитку і посварився з дружиною. Під час конфлікту розлючений чоловік наніс багато ударів кулаками по голові дружині. Зупинився кривдник лише тоді, коли помітив, що жінка уже не дихає. Жертва померла від численних розривів внутрішніх органів і крововиливів. У загиблої залишилася 15-річна донька.

Свої дії чоловік пояснив ревнощами. Зловмисника затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов звернув увагу, що проблема домашнього насильства досі актуальна в нашому суспільстві. Він нагадав, що у чотирьох містах Київської області вже функціонують спеціалізовані групи протидії домашньому насильству. Це поліцейські, які отримали відповідні знання щодо тактики дій під час реагування на подібні виклики.

Нагадаємо, що на Рівненщині 44-річна жінка вбила 42-річного чоловіка, який приревнував її.

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