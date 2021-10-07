Припаркувала авто так, що 16 будинків залишилися без світла: у Києві шукали водійку іномарки

Припаркувала авто так, що 16 будинків залишилися без світла: у Києві шукали водійку іномарки

Комунальники викликали на місце поліцію.

У Києві автоледі припаркувала автомобіль так, що заблокувала доступ до електропідстанції. У той час 16 будинків на масиві Позняки залишалися знеструмлені, тому ремонтники не могли усунути неполадку і повернути подачу електроенергії.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що жінка-водій легковика Chevrolet залишила машину перед будівлею, впритул до дверей електропідстанції.

Комунальники викликали поліцію, але і правоохоронці нічого не могли зробити з машиною, оскільки "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів".

"16 будинків без світла. Чекають поки панянка виспиться і віджене свій Chevrolet", - йдеться в публікації.

Раніше стало відомо, що у Києві автівку закидали сміттям за неправильне паркування.

Схожа історія сталася у мікрорайоні Академмістечко. Чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.

У Львові жінка припаркувалась на місці для інвалідів і відреагувала прокльонами на зауваження копів

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