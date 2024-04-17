Принижував та кидався з кулаками: у Києві чоловік систематично знущався з вітчима – подробиці

У Києві 42-річний чоловік систематично погрожував фізичною розправою своєму вітчиму, принижував та кидався з кулаками на нього. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, у лютому цього року до Шевченківського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його пасинок за місцем спільного проживання вчиняє відносно нього домашнє насильство. На місце події оперативно виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству, яка задокументувала правопорушення.

На кривдника складали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та рішеннями Шевченківського районного суду м. Києва його було визнано винним.

Також щодо нього було винесено термінові заборонні приписи та судом направлено на проходження програми для кривдників на термін три місяці. Однак, попри проведену профілактичну роботу, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насильство.

Тож у подальшому за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство, фігуранту повідомили про підозру.

Нагадаємо, на Київщині підлітки, серед яких були школярі, заманили та зґвалтували дівчинку – моторошні подробиці.

Читайте також: