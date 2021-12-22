Добряче приморозить: прогноз погоди у Києві на середу, 22 грудня

Сніг синоптики не прогнозують.

Погода у Києві у середу, 22 грудня, весь день буде хмарною. Температура повітря опуститься до -9 -11 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 3 м/с. Зазначається, що температура повітря буде відчуватися як -14 -19 градусів. Окрім того, морози не відступлять до Нового року. Згідно з прогнозом найближчі 10 днів буде триматися мінусова температура до -15 градусів.

Відзначимо, що у середу в усій Україні триматиметься морозна погода. Буде без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Sinoptik.ua

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