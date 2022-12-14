"Прильотів" немає, тривога тривала понад три години: в ОВА розповіли про атаку дронів на Київщину

У середу, 14 грудня, Київську область атакували російські безпілотники, але "прильотів" немає. Повітряна тривога в регіоні тривала понад три години.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Країна-терористка знову цілилась у критичну інфраструктуру області та столиці. У регіоні прильотів немає. Це наслідки успішної роботи ППО", - наголосив керівник області.

За його словами, внаслідок падіння збитих дронів уламками пошкодило приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Усі служби приступили до виявлення місць" шахедів", наголосив Кулеба. "Нагадую, якщо ви знайшли підозрілий предмет, не наближайтеся до нього. Телефонуйте за номерами 101 або 102", - додав голова ОВА.

Атака Київщини дронами 14 грудня

У середу на Київщині оголосили повітряну тривогу: у Києві о 05:55, а в області - о 05:57. Вона тривала понад три години - до 09:07. Голова ОВА заявив, що працює ППО. Мер Києва повідомив, що вибухи в Шевченківському районі столиці. Спочатку було відомо про десять збитих дронів.

Згодом стало відомо, що уламок від одного із збитих дронів пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі. Також чотири житлові будівлі було пошкоджено.

Начальник Київської військової міської адміністрації Сергій Попко повідомив, що вдалося знищити 13 Shahed-136.

Також уу столиці знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!". Уламок ворожого "шахеда" зафіксували в Шевченківському районі столиці.

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